9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة بطنطا خلال 60 يوما

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة والسيد البدوي، لمراجعة التعديلات النهائية على الميدان ومراجعة المحاور المرورية، وذلك بحضور الدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، والعميد نهاد عويضة والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي.

وتابع محافظ الغربية الأعمال النهائية التي تُنفذ داخل ساحة ميدان المحطة من وضع البلدورات وتركيب الأكشاك التجارية، موجهاً بسرعة طلاء العمارات المطلة على الميدان بلون واحد، وتوحيد اللافتات والبدء في عملية رفع طبقة الأسفلت القديمة تمهيداً لرصفه بنهاية هذا الشهر، مشيراً إلى أن تطوير الميدان سيتم الانتهاء منه خلال 60 يومًا.

وتابع المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في شارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي، حيث وجه بسرعة تغيير وتوحيد لافتات و«تند» المحال التجارية علي جانبي الشارع لإعطاء الشكل الجمالي المطلوب.

يذكر أن عملية تطوير ميدان المحطة تتم من خلال الشركة القومية للإنتاج الحربي، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

وفي السياق ذاته، عقد محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بمكتبه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، والعميد نهاد عويضة والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي، لمناقشة أعمال تطوير شارع الإسكندرية.

وناقش المحافظ مع الحاضرين التصميمات النهائية لتطوير الشارع بعد إضافة التعديلات خلال الجولات الميدانية، حيث وافق على مقترح توسيع الشارع من خلال إنشاء كوبري علي ترعة البتانونية، وكذلك تغيير مسار ترعة شبرا النملة المغطاة لتوسعة عرض الشارع مع منطقة التقاطعات، كما وجه المحافظ بوضع فاصل بين الاتجاهين لضمان السيولة المرورية وتركيب بالوعات الأمطار أثناء عملية الرصف.

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن هذا الشارع يعتبر شريانًا حيويًا داخل مدينة طنطا، حيث يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوي وسيتم الانتهاء منه في مارس المقبل.