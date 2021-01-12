تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إيصال الدعم لكل مستحقيه، ومنها بطاقة التموين الذكية، وتبذل الوزارة جهدا كبير لكي يحصل كل مواطن من مستحقي الدعم على البطاقة الخاصة به، لذلك وفرت الوزارة طرق جديدة للحصول على بطاقة التموين الذكية، ومنها عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للحكومة المصرية، وفي حالة عدم قدرة المواطن على استخراج البطاقة الذكية من الموقع عليه التوجه إلى أقرب مكتب تموين تابع له، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين الذكية:

المستندات المطلوبة

1- صورة البطاقة

2- صور شهادات ميلاد الأبناء

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز

4- مستندات دالة على حالة المواطن

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين

7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية

شروط الحصول على الخدمة

• أن يكون من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين

• فرد داخل بطاقة/فصل اجتماعي/متزوج

استخراج بطاقة التموين يدويًا

* يقدم المواطن طلبه في مكتب التموين التابع له

* يرسل رساله «فارغة» من هاتفه المحمول بمبلغ قيمته جنيه مصري واحد إلى الرقم 91237.

* يرسل النظام رسالة للرد على المواطن في الحال بإخباره أنه تم تسجيله على النظام التمويني أم لا.

* في حالة النفي يمكنه في الحال أن يعود إلى مكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه.

* بعد 10 أيام من تسجيل الطلب تصل العميل رسالة نصية على هاتف المواطن تخبره إذا تم قبول طلبه أم أنه تم رفضه.

* في حالة الرفض سيتم ذكر الأسباب.

* في حالة قبول الطلب سيرسل النظام رسالة نصية على هاتف المواطن بعد فترة أسبوعين عمل من تقديم الطلب تخبره أنه تم استخراج بطاقته.

* التوجه لمكتب التموين حتى يقوم باستلامها.