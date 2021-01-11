3 حالات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.. بينها السرقة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية حصول المواطن على بدل فاقد لبطاقة التموين، شرط أن تكون البطاقة تعرضت لـ3 حالات، وهي: «السرقة، تلف البطاقة التموينية ما يعني أنّها لم تعد تصلح للاستخدام نهائيا، أو أن تكون البطاقات الخاصة بالمواطن فقدت منه».

ويسجل مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة، طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات ومكالمات خدمة العملاء، مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة، ويجب أن يتواصل المواطن هاتفيا فور سرقة البطاقة التموينية أو فقدها، مع مركز خدمة العملاء على الرقم 1976، أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها، ويتم إبلاغ المواطن بوقف البطاقة مؤقتا لمدة 3 أيام عمل رسمية.

ويتقدم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، وحال عدم تقديم صورة الطلب خلال 3 أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا، وتسلم الشركة المنفذة، البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة، ويراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

يسلم مكتب التموين، البطاقة الجديدة إلى المواطن بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحضم اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين من البطاقة، تاريخ الاستلام، واسم البدال، ويتسلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة، عن طريق تفعيل البطاقة، كما يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.