طقس دافئ ومشمس بالإسكندرية قبل نوة الفيضة الكبرى (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية أجواءً دافئة ومشمسة معظم ساعات نهار اليوم الثلاثاء، قبل يومين من حلول نوة "الفيضة الكبرى"، التي تتميز بأمطارها الغزيرة، ومن المتوقع قدومها اعتباراً من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وساد طقس معتدل يميل إلى الجو الحار، على مدينة الإسكندرية، منذ بداية العام الجديد 2021، إذ لم تشهد المدينة الساحلية أي نوات منذ بداية شهر يناير الجاري.

وحرص أهالي الإسكندرية على الاستمتاع بالطقس الدافئ، مع ارتداء ملابس خفيفة والتنزه على سور الكورنيش، وسط طقس مستقر وهادئ، دون تساقط أمطار أو هبوب رياح باردة.

وتعد نوة الفيضة الكبرى من النوات الشديدة التي تجتاح المدينة الساحلية، إذ تصبح ممطرة مصحوبة برياح شديدة البرودة، وتستمر لعدة أيام على المدينة، كما أنها أول نوة تأتي على المدينة مع بداية العام الجديد، خاصة مع استقرار الطقس.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية، ستأتي النوة ممطرة ومصحوبة برياح شديدة البرودة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث من المتوقع أن يصل في اليوم الأول إلى 4.5 متر.

وكانت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية قد أعلنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافة يوم الخميس المقبل.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإشراف المحافظ اللواء محمد الشريف، بالتنسيق مع الشركة، تبذل قصارى جهدها في العمل وتنظيف الشنانيش، وتطهير جميع المطبات في جميع أحياء المدينة، إضافة إلى التعامل في أثناء شدة تساقط الأمطار.