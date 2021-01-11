توقعات بحلول نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية الخميس: أمطار غزيرة

أعلنت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، والتي من المتوقع أن تتعرض لها المحافة يوم الخميس المقبل.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية ستأتي النوة ممطرة ومصحوبة برياح شديدة البرودة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث حصل في اليوم الأول إلى 4.5 متر.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى، وذلك لاستقبال النوة والأمطار الغزيرة، خاصة مع عدم حلول نوة رأس السنة، واستقرار الطقس في المدينة الساحلية منذ بدايه العام الجديد.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إن جميع عمال الصرف الصحي يتواجدون في الشارع على مدار 24 ساعة، خاصة في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحددها الشركة، والتي من المتوقع أن تشهد تراكمات المياه التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف، وشركة الصرف الصحي، يبذلون قصارى جهدهم في العمل وتنظيف الشنانيش، وتطهير جميع المطبات في جميع أحياء المدينة، إضافة إلى التعامل في أثناء شدة تساقط الأمطار.

وأوضح رئيس الشركة، أن مدينة الإسكندرية لم تشهد أي غرق في المياه منذ بداية النوات، وما حدث كان عبارة عن تراكمات في بعض المناطق؛ إذ يتم التعامل الفوري والسريع معها في أثناء تساقط الأمطار.

وأشار إلى أن الشركة تتابع مع الأرصاد لحظة بلحظة كافة التوقعات وعلى أهب الاستعداد، لافتاً إلى توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة، فضلًا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.