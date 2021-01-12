غلق طريق «مصر- الإسكندرية الصحراوي» بسبب الشبورة

أعلنت السلطات الأمنية غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة، ما يعيق الرؤية الأفقية، وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين عدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنَّه لن يتمّ فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية خلال الأيام الماضية، لعدم تمكّن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، ما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

موعد انتهاء الشبورة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية ستستمر اليوم الثلاثاء، وستكون أقل حدة مما كانت عليه في الأيام الماضية، إذ ستنخفض الرؤية الأفقية على الطرق، والشبورة ستكون كثيفة ولن تصل إلى الضباب، وقد تُغلق بعض الطرق، لكن عددها سيكون أقل من الفترة الماضية.

وأضافت «شاكر» في تصريحات تليفزيونية، أنه بداية من يوم الأربعاء والخميس، ستنشط الرياح، وهو ما سيؤدي إلى بعض الرمال والأتربة المثارة، خاصة على الوجه البحري والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

فرص تكون الشبورة تقل الأيام المقبلة

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص تّكون الشبورة المائية الكثيفة تقل خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ الرؤية الأفقية ستتحسن بشكل كبير الأربعاء على أغلب الطرق، والشبورة المائية ستكون طبيعية وتسمح بحركة السفر طوال اليوم.

وشهد الأحد الماضي، وفاة 3 أشخاص وأصابة 7 آخرين في حادث تصام مروع وقع بين 4 سيارات على الطريق الدائري الإقليمي، بسبب انتشار شبورة مائية مكثفة، وشهدت الحادث اصطدام عدة سيارات بين نقل وملاكي وميكروباص مع وجود وفيات وإصابات مروعة، ما دفع الشرطة للتدخل لإيقاف الطريق لنقل المصابين وتحريك السيارات المصدومة على جانب الطريق، لتسهيل حركة السير للطريق الذي يشهد كثافات مرورية يومية.