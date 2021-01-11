مبادرة سائقي تاكسي الإسكندرية لتوصيل مرضي السرطان بالمجان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مبادرة سائقي تاكسي الإسكندرية لتوصيل مرضي السرطان بالمجان».

نستهدف تقديم خدمة للمرضى البسطاء مصابي السرطان

وجاء في التقرير، أنّ مبادرة «معا لفعل الخير لتوصيل مرضى السرطان بالمجان»، دشّنها الشاب عمر حسن إبراهيم سائق تاكسي بمحافظة الإسكندرية، مستهدفا تقديم خدمة للمرضى البسطاء مصابي مرض السرطان، حيث ينقل المحتاجين من وإلى المستشفى بالمجان لعله يكون سببا في إنقاذ مريض لا يجد سيارة إسعاف أو لا يملك ثمن وسيلة الانتقال إلى المستشفى من غير القادرين.

بدأت المبادرة عن طريق جروب على فيس بوك

وأضاف التقرير، أنّه من أجل لفت انتباه المحتاجين للتوصيل مجانا، وضع المشاركون في المبادرة ملصقا لشعار المبادرة تسهيلا عليهم، وبدأت المبادرة عن طريق جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أعلن الشاب عمر عن مبادرته لنقل المرضى إلى مستشفى «أيادي المستقبل لعلاج الأورام بوسط المدينة»، وحينها ناشد السائقين الاشتراك معه لمساعدة المرضى دون مقابل.

ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا بين المشاركين فيها من سائقي التاكسي، وشكلوا قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم وأودعوها في إدارة المستشفى للتواصل معهم، حال وجود أي حالة ترغب في النقل من وإلى المستشفى.

وقال عمرو حسن مؤسس مبادرة «تاكسي إسكندرية.. معا لفعل الخير لتوصيل مرضى السرطان بالمجان»، إنّه كان يرغب في العمل بمفرده لنقل غير القادرين حتى باب المنزل بالمجان، ودشن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتجميع السائقين من أجل العمل في المبادرة، والمشاركة في المبادرة يوم الجمعة تحت اسم «يوم الخير».

لقيت ناس كتير عاوزة تشارك

وأضاف: «لقيت ناس كتير عاوزة تشارك وبتكلمني وبتقولي إحنا معاك وطلبوا تحديد الموعد، وروحنا يوم الجمعة قدام المستشفى وكنا حوالي 18 تاكسي ومكانش في واحد أعرفهم منه، ومكنتش أعرف إنه إجازة في المستشفى بس وصلنا أكتر من 5 حالات».

يشارك في المبادرة 29 تاكسي على مدار الأسبوع

وتابع أنّ المبادرة يشارك فيها 29 تاكسي يعملون على مدار الأسبوع، إذ يجري توصيل ما لا يقل عن 5 حالات يوميا للمستشفى: «الناس هناك بيتابعوا إصابتهم في المستشفى، ويطلعوا من قدام المستشفى عشان يركبوا عربية لآخر الشارع، فلما بنقول لهم إن في تاكسي مجاني للتوصيل مبيبقوش مصدقين وبيقولوا انتوا بتضحكوا عليا، وانت عايزني أركب عشان تدفعني، ولما بشرح لهم بيبقوا مبسوطين وبيدعوا لنا كتير».