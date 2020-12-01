أصدر اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث والبحث الجنائي بالمديرية، اليوم، تضمنت نقل المقدم أسامة مشهور، مديرا لعمليات إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمود علام، رئيسًا لمباحث مركز القناطر الخيرية.

وشملت حركة التنقلات المقدم محمد غيته، لإدارة مباحث التموين، والرائد محمود عقل، رئيسا لمباحث قسم شرطة قليوب، والرائد محمد عماد، رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر شكر، و الرائد محمد الرفاعي، رئيسا لمباحث قسم شرطة الخانكة، والرائد محمد شديد، رئيسا مباحث لقسم شرطة قها، والرائد محمد أسامة، رئيسا لمباحث قسم الخصوص، والرائد إسماعيل خطاب، لتنفيذ الأحكام، والنقيب عبد الرحمن نبيل، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم ناصر الجمال، مأمورا لقسم شرطة قها.

كما تم تجديد الثقة فى المقدم أحمد عصر، رئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد فتحى رئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد سامي، عفيفى، رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد حازم الخيال، رئيس لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد عبد المنعم، رئيسا لمباحث مركز شرطة بنها، والرائد إسلام مسعد، رئيسا لمباحث مركز قليوب، والرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، والرائد يوسف الشامي رئيسا لمباحث قسم العبور، والرائد أحمد حمدي رئيسًا لمباحث قسم ثان بنها، والرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث قسم أول بنها.