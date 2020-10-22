"الملا" يصدر حرة تنقلات بشركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمساعدى ومديرى عموم الشئون الإدارية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت / سوف تخلوا بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني, وشملت الحركة التالي أسمائهم:

- أحمد الشحـات محمد سلامه - تكليفه للقيام بأعمال وظيفة مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

- ميرفت احمد حنفي خليل - مساعداً لرئيــس الشركة للشئون الإدارية بشركة مجاويش للبترول.

- على وفيق المتولي طوبار - مســاعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شقير البحرية للزيت (أوسوكو).

- شريف عبدالهــادي السعيد سالم - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بتروسيلة إعتباراً من 2 يناير 2021.

- محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جمسه للبترول.

- طارق محمد البدري أحمد مهني - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) إعتباراً من 26 نوفمبر 2020.

- أحمد عبدالرازق حافظ السيد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة تنمية للبترول.

- هشام حسني مصطفي أحمد - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.

- شريف أحمد عبدالعزيز متولي - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) إعتباراً من 4 يناير 2021.

- أحمد شرف الدين أحمد محمد - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة قارون للبترول.

- نرمين محمد حسن عبدالفتاح - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بتروجلف مصر.

- أحمد عاطف عبدالرازق منصور سلطان - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة الواحة للبترول.

- نجلاء إسماعيل عبدالعال عبدالنعيم - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بتروسنان.

- اشرف محمد محروس حسن - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بتروامير.

- جيهان حنا ناشد مينا - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة دارا للبترول (بترودارا) مع تفويضها للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بشركة غرب بكر للبترول.

- هشام أحمد عواد محمد خطاب - مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو) إعتباراً من 26 نوفمبر 2020.

- هاني السيد عباس إبراهيم - مدير عاماً مساعداً بالإدارة العامة للموارد البشرية مع تكليفه بالإشراف علي الإدارة العامة للموارد البشرية بشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) إعتباراً من 26 نوفمبر 2020.