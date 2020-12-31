بيومي فؤاد: أحلم بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني وعادل إمام

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يحلم بالظهور في دور كبير مع الفناني يحيى الفخراني وعادل إمام، حيث إنه ظهر في دور صغير مع الفنان عادل أمام، ولكنه يأمل في الظهور في عمل بدور أكبر مما ظهر عليه كضيف شرف.

فؤاد: كبيري في الحياة والدي والأقرب لقلبي أحمد فتحي

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلاميين لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، أن كبيره في الحياة هو والده، كما أنه يري بأن الأعب أحمد فتحي هو الأقرب إلى قلبه من بين أصدقائه كافة، كما أنه يعشق الفنانة دنيا سمير غانم.

فؤاد: أنا مواليد الجوزاء

وأوضح أنه من مواليد برج الجوزاء، وما يعلمه عن هذا البرج أن كافة مواليده عشوائيين وخفيفي الدم وينجحوا في إقناع الشخص بالشيء وعكسه في وقت واحد.

فؤاد: قرأت في علم الكواكب

وأكد أنه قام بالقراءة في علم الأبراج ويعلم أنها بشكل كبير تكون على حقيقة وعلم، كما وأن الفلك به الكثير من الأفرع التي يعتمد عليها الدارسون في التنبأ بمجريات العام الجديد لمختلف الأبراج والأشخاص والأحداث التي قد يشهدونها.

وأشار إلى أنه يحب المأكولات الحارة وليست العادية وخاصة في مأكولات الكبدة والكشري وأغلب الأطعمة: «مش بيعدي أسبوع إلا لما بروح عن عربية فول في المهندسين، وأول حاجة بشتقلها أول ما أنزل مصر هي الفول على العربية وبضرب 6 أرغفة، ولو الأكل مش حراق مش هاكله، وأنا مش مسموح ليا أدخل المطبخ علشان بوقع السكر والنمل بيتلم، ومليش في الطبيخ خالص، وأمي كانت مدلعانا الراجل راجل والست ست وكانت معديه سي السيد، الراجل طالما مكتوب في بطاقته راجل يتخدم».