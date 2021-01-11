عاجل.. وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

أعلن الفنان بيومي فؤاد، عن وفاة والده، مساء اليوم السبت، داعيًا من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب بيومي فؤاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء».

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