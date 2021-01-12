خطوات نقل محادثاتك من واتساب لتطبيق «سيجنال»

لا زال مستخدمو تطبيق واتساب يبحثون عن معلومات خاصة بالتحديثات الأخيرة عن تعديل سياسة الخصوصية، والتي تتمثل في فرض مشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيقات ومنتجات فيس بوك الأخرى، وحال لم يتم قبول شروط سياسة الخصوصية الجديدة، سيتم حذف حساب واتساب الخاص بهم، اعتبارًا من 8 فبراير 2021، ما جعل بعض المستخدمين يلجأون إلى التطبيق الأكثر أمانًا والذي يعرف بتطبيق سيجنال Signal.

ويواجه مستخدمو التطبيق أزمة تحويل محادثات مجموعات واتساب إلى التطبيق الجديد، وأوضح تطبيق Signal هذه الخطوات، والتي نستعرضها على النحو التالي، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews.

خطوات تحويل محادثات مجموعات واتساب إلى Signal

- ابدأ بتثبيت تطبيق Signal في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

- افتح التطبيق بعد تثبيته، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار «إنشاء مجموعة Create a Group».

- أعط اسمًا للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

- بعد ذلك افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار «الإعدادات Settings».

- بعد ذلك اضغط على خيار «رابط المجموعة Group Link» في النافذة التي تظهر لك.

- ابدأ بتبديل الزر الذي بجوار خيار «رابط المجموعة Group Link» إلى وضع التشغيل.

- اضغط على خيار «مشاركة Share» بالأسفل في النافذة نفسها بعد تبديل الزر.

- وفي تطبيق واتساب، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي نسخته في مربع الكتابة.

- وبعد اتباع هذه الخطوات، يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في تطبيق Signal.

علمًا بأنّه يمكن لمنشئ المجموعة إيقاف مشاركة الرابط في أي وقت من خلال تبديل الزر السابق إلى وضع عدم التشغيل، إضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة الرابط في أي تطبيق آخر للمراسلة ودعوة الآخرين للانضمام إلى تطبيق Signal.