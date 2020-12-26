استقبال نواب «التنسيقية» لاستخراج كارنيهات العضوية الجديدة

استقبل المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي اليوم لاستخراج كارنيه عضوية المجلس، وإنهاء الإجراءات واستلام حقيبة النائب وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لا سيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين استخرجوا الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

إنهاء إجراءات عضوية 230 نائبا.. ونواب الفردي غدا

ويأتي ذلك وسط استعدادات وإجرءات احترازية مشدة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وحرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026، وذلك لتفقد القاعة الرئيسة للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وانهى 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهى في اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا. وتوافد الخميس الماضي نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردي فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح» بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هي: «بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ» بإجمالي 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي: «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء» بإجمالي عدد 86 نائبا.