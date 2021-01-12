إعلان حالة الطوارئ في واشنطن وتحذيرات من عنف مسلح قبل تنصيب بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كل الولايات الأمريكية الـ50 مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في الوقت الذي تواترت أنباء عن احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مبنى الكونجرس من 17 يناير وحتى 20 يناير، ويشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير في حال حاول الكونجرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بانتفاضة ضخمة في حال حدث ذلك.

من جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير إنه من المتوقع أن يبدأ المجلس بحث إجراء مساءلة ثانية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم غد الأربعاء، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتحريض على التمرد قبيل اقتحام مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة إذا لم يرد مايك بنس نائب الرئيس على طلب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترامب. ومن شأن إقرار التشريع أن يجعل الجمهوري ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يُساءل مرتين بهدف عزله.

أسهم تويتر تخسر بعد حذف حساب ترامب

من جهة أخرى، أفادت تقارير إخبارية أن شركة تويتر خسرت نحو 5 مليارات من قيمتها السوقية عقب انخفاض سهمها 12 بالمئة، أمس، وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر» فإن هذا الانخفاض الحاد على مستوى يوم واحد قد جاء عقب قرار تويتر بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي على المنصة الاجتماعية بشكل دائم، وكان تويتر قد أغلق حساب ترامب الذي كان يتابعه نحو 88 مليون شخص، بعد تصريحاته عن وجود مؤامرة بشأن تزوير الانتخابات واقتحام الآلاف من أنصار لمبنى الكابيتول في الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، لبّت مجموعة من أنصار ترامب دعوة للتظاهر أمام مقرّ تويتر في سان فرانسيسكو.