الحزب الديمقراطي: سنتهم ترامب بدفع أمريكا إلى الفوضى

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، إنه لابد أن يكون هناك تحرك، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إما إجباراه على الاستقالة، أو يتم عزله وإحلال مايك بانس، نائب الرئيس الأمريكي مكانه، أو يتم توجيه الاتهام له في الكونجرس بسوء استخدام سلطته ودفع الولايات المتحدة إلى الفوضى، لافتا إلى أن توجيه الاتهام جائز اليوم، وإن لم يوافق نائب الرئيس على عزل ترامب مع مجموعة من إدارته، فسيتم غدا مناقشة بنود توزيع الاتهام، ليوافق عليه يوم الأربعاء القادم.

توجيهات رسمية من الكونجرس بعزل ترامب

وحول خروج تصريحات تفيد بأن بنس لم يستخدم التعديل الـ 25 من الدستور الأمريكي لعزل ترامب، أوضح «عفيفي»، خلال لقائه اليوم الإثنين عبر skype، مع برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «extra news»، أنه حتى اللحظة الحالية، نائب الرئيس قال إنه لا يقبل هذا، لأنه لم تكن هناك طلبات وتوجيهات رسمية له بذلك، لكن اليوم سيتم توجيه ذلك رسميا له من قبل الكونجرس الأمريكي.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي: «بنس رجل محنك، وقد لا ينساق لهذا، لكي يحافظ على الحزب الجمهوري»، مشيرا إلى أنه حتى لو لم يوافق بانس، فهناك الاختيار الاآر، «فلدينا في الحزب الديمقراطي، الأصوات الكافية لاتهام ترامب».

وشدد على أنه حتى لو لم يستطيعوا أن يحصلوا على موافقة مجلس الشيوخ حول اتهام ترامب في اجتماعه يوم 19 يناير، فسيحرص الديمقراطيون على سلك طريق توجيه اتهام لترامب، مثلما حدث من قبل، ولم يوافق عليه مجلس الشيوخ.

توجيه الاتهام يتطلب 67 صوتا بمجلس الشيوخ

وأردف أنه حتى يتم الموافقة على توجيه التهمة بالكامل لترامب، لابد أن يكون هناك 67 صوتا بمجلس الشيوخ، والحزب الديمقراطي لديه الآن 50 صوتا، بالإضافة إلى صوتين على الأقل من الجمهوريين، وحتى ولو لم يوافق مجلس الشيوخ على الاتهام، فستكون هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتم فيها توجيه مثل هذا الاتهام لأي رئيس أمريكي منذ بداية الولايات المتحدة الأمريكية.