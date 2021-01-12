عاجل.. وصول أول رحلة قطرية إلى مصر على متنها فريق كرة اليد بعد غد

وافقت سلطة الطيران المدني على السماح بهبوط رحلة قطرية، بغد غد الخميس، بمطار برج العرب تحمل على متنها فريق منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، وذلك عقب قرار رفع الحظر الجوي على رحلات شركات الطيران القطرية الى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وكانت سلطات الطيران المدني، أعلنت اليوم، رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية الى مصر،

وبعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي «مصر للطيران» و«الخطوط القطرية»، والشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين ، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها