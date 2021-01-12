«الأورمان»: الكشف على 42 ألف مواطن من غير القادرين خلال عام بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، توقيع الكشف والفحوصات الطبية علي 42 ألف مواطن من غير القادرين خلال عام 2020 بمحافظة المنيا، ضمن إنجازات خيرية كبيرة، تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلي، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية، والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، ومنها مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون.

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن الجمعية تواصل توقيع الكشف الطبي، وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات الطبية، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماما، وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.

وأضاف أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة المنيا أجرى الكشف الطبي على (42,574) مريض وإجراء (9,676) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5,521) نظارة طبية.

وكان للأورمان دور فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعتني الجمعية منذ سنوات بدعم وعلاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، كما ساهمت فى مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة «النور من حقك» التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

من جانبه قال أحمد حسن مسؤل إدارة العيون بالأورمان، إن الجمعية نجحت حتى الأن في توقيع الكشف الطبي على عدد (932,729) مريض بمختلف محافظات الجمهورية، وإجراء (208,987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

يشار إلى أن الأورمان توزع بطاطين وألحفة بالقري الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتجري أعمال تسقيف وإعادة تأهيل لمنازل الغير قادرين، لحمايتهم من البرد خلال فصل الشتاء.