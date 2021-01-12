موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الزمالك والمصري ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز المصري.

وفيما يلي نقدم موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستضيف المصري نظيره نادي الزمالك في الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وفي نفس الموعد، يواجه الزمالك نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السابعة ويذاع على قناة أون تايم سبورتس.

يخوص الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني للدورى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر لجدول الترتيب.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 10 نقاط جمعهما من 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 4 ولم يخسر، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

ويعاني الزمالك في لقاء اليوم من غياب بعض النجوم، مثل التونسي فرجاني ساسي، ومصطفى محمد، في المقابل استعد المصري للمباراة دون راحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني علي ماهر المدير الفني للفريق.

يذكر أنّ آخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي، كان في الجولة 31 لمسابقة الدوري، وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء، وكانت المباراة الأولى للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عقب توليه المسؤولية خلفا لطارق يحيى، واستطاع الأبيض تحقيق الفوز رغم طرد التونسي فرجاني ساسي خلال المباراة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة × البنك الأهلي – الثانية والنصف عصرًا – ومن المقرر أن يذاع على قناة أون تايم سبورت.

المقاولون العرب × سيراميكا – الخامسة مساء، وسيذاع على ON Time Sports 2 HD.

الأهلي × الإنتاج الحربي – السابعة والنصف مساء، ومن المقرر أن يذاع على قناة أون تايم سبورت.