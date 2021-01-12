«المسرح في فلسطين قبل النكبة» كتاب جديد يشهد على تاريخ الدولة المحتلة

صدر كتاب جديد بعنوان، «المسرح في فلسطين قبل نكبة 1948» للدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ الأدب المسرحي بكلية الآداب جامعة حلوان، حيث تُصدره وزارة الثقافة الفلسطينة خلال أيام بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمسرح، وهو الكتاب الذي يشير إلى تاريخ المسرح بدولة فلسطين المحتلة.

ويُعني الكتاب بتوثيق تاريخ المسرح في فلسطين؛ كونها دولة عربية لها نشاطها المسرحي الخاص بها، وتعاملت مع الفرق المسرحية المصرية الزائرة، كما تعاملت معها بقية دول الشام، حيث إن فلسطين كانت إحدى المحطات الرئيسية لأغلب الفرق المسرحية المصرية، التي زارت بلاد الشام، واستطاعت هذه الفرق أن تُسهم بشكل أو بآخر في ظهور النشاط المسرحي الفلسطيني، وأن تضع بذورا أنبتت نشاطا مسرحيا فلسطينيا كبيرا كما ستقرأ في هذا الكتاب، وهو نشاط ما كنت تتخيل وجوده بهذا الزخم وهذه الكثرة!!

وعن الكتاب، يقول الدكتور سيد علي إسماعيل، أستاذ الأدب المسرحي بكلية الآداب جامعة حلوان، لـ«الوطن»، إن أهم أهدافي من وراء هذا الكتاب، هو كتابة تاريخ المسرح في فلسطين قبل النكبة، ليظل هذا التاريخ شاهدا على وجود دولة طبيعية اسمها فلسطين، عاشت حياة طبيعية قبل أن يستبدل اسمها باسم آخر، وشعبها بشعب آخر، وثقافتها بثقافة أخرى، ومسرحها بمسرح آخر، لا علاقة له بفلسطين.

وأضاف، «يضم الكتاب مفاجآت ومعلومات غير معروفة وفقا لأسلوبي في تأريخ المسرح العربي! فمن الممكن أن تجد بعض الباحثين كتبوا وأرّخوا لهذه المرحلة من خلال النصوص المسرحية، أو المرور على المرحلة مرور الكرام ببعض الجمل والفقرات؛ ولكنك لن تقرأ ولن تسمع أن باحثا أو مؤرخا كتب عن تفاصيل النشاط المسرحي داخل فلسطين قبل نكبة 1948.

ومن أمثلة هذا النشاط، الحديث عن المقاهِ المسرحية، والنشاط المسرحي داخل المدارس والأندية والجمعيات، ناهيك عن الفرق المسرحية الفلسطينية، كذلك ستقرأ في هذا الكتاب عن الفرق المسرحية المصرية التي زارت فلسطين، والتي وصل عددها إلى أكثر من عشرين فرقة، مثل: فرقة أمين عطا الله، وفرقة عبد العزيز الجاهلي، وفرقة سلامة حجازي، وفرقة منيرة المهدية، وفرقة رمسيس، وفرقة فاطمة رشدي، وفرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وفرقة فوزي منيب، وفرقة علي لوز.