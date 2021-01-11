وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية

افتتحت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الاثنين، يرافقها محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، بتكلفة إجمالية تقارب 52 مليون جنيه.

واستقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة في مكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتها للمدينة، لافتتاح قصر ثقافة الإسماعيلية، بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية التطوير، يرافقها الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت الدكتورة إيناس عيد الدايم، في تصريحاتها على هامش الزيارة، أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات التي لديها مكانة كبيرة خاصة، لتميزها بوجود العديد من المهرجانات الخاصة بها، كمهرجان الفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.

وأشادت وزيرة الثقافة بمستوى تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، خاصةً صالة العرض الرئيسية، بقولها: "المسرح ده أنا شوفته وأنا صغيرة جداً، وقدمت عليه حفلات، والحالة اللي هو عليها دلوقتي تعكس مدى التطور الكبير، ليكون بداية مرحلة جديدة للحراك الثقافي في محافظة الإسماعيلية".

وأكدت "عبد الدايم" حرصها على إقامة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في موعده المحدد مطلع شهر أبريل المقبل، خاصةً بعد التطوير الذي شهده قصر الثقافة، و قاعة الاحتفالات الكبرى، كما أشارت إلى أن جميع الأنشطة التي تقرها الوزارة حالياً، تتم في ظل إجراءات احترازية، تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وعن توقف الأنشطة الثقافية في القرى وأفرع الثقافة، أكدت الوزيرة أن الأنشطة مستمرة في بعض الأماكن المتاح بها إقامة الفاعليات، إلى جانب إجراء بعض الإصلاحات في الأفرع الأخرى، وقالت إنه علي مدار الفترة الماضية، افتتحت الوزارة أكثر من 22 موقعاً، كانت مغلقة، وإعادة النشاط بها، وخاصةً اكتشاف المواهب بين الأطفال والشباب.

ومن جانبه، قال محافظ الإسماعيلية إن التطور والتقدم في أي محافظة يقوم علي 3 مرتكزات رئيسية، "التعليم والثقافة والصحة"، وأضاف أن "الإسماعيلية شهيرة بمستواها الثقافي المتميز، وقصر ثقافة الإسماعيلية منذ فترة كان في حاجة كبيرة إلى إعادة التأهيل مرة أخرى، ووزارة الثقافة استغلت جائحة كورونا في الموجة الأولي في تطوير القصر"، لافتاً إلى أن هناك مبادرة للبحث عن المواهب في العديد من المراكز، من خلال مبادرة وزيرة الثقافة لتدعيمهم وتنمية مهاراتهم.