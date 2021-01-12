حازم إمام يؤدي اليمن الدستورية بمجلس النواب بعد تعيينه (فيديو))

انطلقت اليوم أعمال الفصل التشريعي الجديد «2021 - 2026»، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد والمنتخب، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس بالانعقاد بالدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأدى الكابتن حازم إمام، عضو مجلس النواب المعين، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، اليمن الدستوري داخل المجلس.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي، الجلسة باعتبارها رئيس البرلمان، كأكبر الأعضاء سنا، وأدت اليمين الدستورية وتلاها العضوان المعاونان لها، ثم باقي الأعضاء، وجرى منادة أسماء النواب حسب ترتيب أرقام العضوية الذي يبدأ بمحافظة القاهرة الدائرة الأولى، وفقًا لتقسيم الدوائر الانتخابية.