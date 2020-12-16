عضو مجلس النواب: نسعى لاستكمال مسيرة الجنود والأبطال

قالت إيمان عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التحاقها بالتنسيقية ودخولها كعضوة بمجلس النواب، وأرملة الشهيد المقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن فى منطقة بئر لحفن، جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، ما هي إلا استكمال للسياسة بمفهوم جديد، بأحزاب وأيدولوجيات مختلفة: «زي ما فيه أبطال وجنود بتحارب على استقرار وأمن الوطن، فيه نواب بيحاربوا على استقرار الوطن من الداخل».

وأضافت «عبدالقادر»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تعمل في الإدارة المحلية، وتطمح في العمل بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أن هناك فجوة بين القانون والمواطن، خاصة قانون التصالح على مخالفات البناء، بالرغم كونه في مصلحة المواطن بشكل كبير.

وأوضحت أن النائب الخاص بمجلس النواب، دائما ما يكون نائب للخدمات والتشريعات في آن واحد، حيث أن النائب ليس له سلطة على الإدارة المحلية، لكنه يتواصل بشكل دائم مع وزير التنمية المحلية لحل المشكلات المختلفة.

وأكدت أن قانون المحليات، سيرتب أزمات الإدارات المحلية من الداخل، كما سيكون هناك مصداقية بين النائب والمواطن في الخدمات المطلوبة من الأول للثاني: «هيرتب الخدمات بشكل أفضل».

وتعتبر «عبدالقادر» زوجه الشهيد المقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن فى منطقة بئر لحفن، جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، يوم 9 مايو 2016، وهو أحد أبطال سيناء، الذى سطر بدمائه تضحيات بطولية شهد بها الجميع، كما قامت عبدالقادر، بالترشح ضمن قائمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على «القائمة الوطنية من أجل مصر» للمنافسة فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وقالت «عبدالقادر»، فى حوار سابق لها بـ«الوطن»، إنها قد اختارت الترشح للمجلس عبر التنسيقية، باعتبار الأخيرة تضم كافة أطياف السياسية المصرية، كما أنها لن تكون محسوبة على تيار معين، وكذا ستهتم بملفات وتشريعات «أسر الشهداء» و«المرأة والتعليم والصحة» وهما الذين سيكونا على رأس أجندتها البرلمانية المُقبلة