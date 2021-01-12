 «الإفتاء» تستطلع هلال جمادي الآخرة غدا

تستطلع دار الافتاء المصرية، مساء غد الأربعاء، هلال شهر جمادي الآخرة لعام 1442هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر.

وحال تحقق الدار شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وعدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادي الآخرة، يكون الخميس المكمل لشهر جمادي الأول والجمعة أول أيام شهر جمادي الآخرة.

وتتلخص القواعد الخاصة برؤية الأهلة، في نقاط منها أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينف ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية.

ومنهج دار الإفتاء المصرية يتمثل في أن الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

كذلك الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وهناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.

واللجان الشرعية العلمية موجودة في أنحاء جمهورية مصر العربية بأماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وعن كيفية نزول القمر تتمثل في خمس حالات:

- الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس.

- الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

- الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء.

وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

- الحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.

وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رؤي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.