عاجل.. السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية لتطوير الريف

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالمجموعة الوزارية المختصة والمسؤولين عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.

ووجه الرئيس يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين من أهالي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم.

كما وجه بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري لمقار الخدمات الحكومية داخل المحافظات والقرى على نحو مُجمع تسهيلاً على المواطنين، وربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث الخدمات والميكنة التي سيطبقها الجهاز الحكومي.