دبلوماسي سابق: لقاء السيسي ووزير الخارجية الفرنسي يجسد الشراكة الشاملة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة هو أول لقاء على هذا المستوى بعد زيارة فرنسا التي قام بها الرئيس السيسي في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر من العام الماضي، إذ شهدت هذه الزيارة إطلاق ما وُصف بشراكة استراتيجية شاملة بين القاهرة وباريس، حيث ستغطي كل مجالات التعاون الثنائي.

آخر زيارة لفرنسا عكست الاهتمامات المشتركة بين البلدين

وأضاف هريدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا عكست المصالح والاهتمامات المشتركة للبلدين في عدة مناطق جغرافية تهم الأمن الإقليمي والأمن الدولي في مقدمتها شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، منطقة الساحل الإفريقي، والقضية الفلسطينية.

وتابع أن وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة إذ شارك في الاجتماع الثالث لرباعية القضية الفلسطينية والتي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أن الدور الفرنسي في تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في استئناف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غاية الأهمية، وهو ما طُرح للبحث في اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم مالي وتنموي فرنسي لمصر

وأردف: عندما زار ماكرون مصر في يناير من عام 2019 تم الإعلان عن دعم تنموي ومالي فرنسي لمصر في حدود مليار دولار، وخلال زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقيات منح وقروض في إطار هذه المبادرة بقيمة 700 مليون يورو وغطت عدة مجالات ومنها النقل والتعليم والتعليم العالي.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس ووزير الخارجية الفرنسي اليوم يجسد الطبيعة الخاصة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والكاملة التي تربط البلدين، لافتًا إلى أن مستقبل هذه العلاقات سيكون رحبًا.