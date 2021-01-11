جيهان زكي: السيسي استثمر بالمرأة المصرية «162 سيدة بالبرلمان»

قالت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، إن نسبة المرأة ببرلمان 2021، واضحة جدا هذه المرة، فاقت حتى النسبة المقررة من الدستور، فالذي لا يعلمه البعض، أن نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، كانت عام 2000 نحو 2.5%، متمثلة في 11 امرأة فقط بين معين ومنتخب، وانتقلنا إلى نسبة 3.8%، حتى وصلنا في عام 2015، إلى نسبة 15%، بتمثيل 89 امرأه داخل برلمان هذا العام، أما في برلمان 2021، فالقيادة السياسية تجاوزت نسبة 25% المقررة من الدستور، واستثمرت في المرأة المصرية، ودعمت وجودها بالبرلمان، ممثلة في حوالي 162 سيدة بنسبة 27%، وهذا غير مسبوق منذ إنشاء البرلمان المصري، قبل أكثر من قرن من الزمن.

سعادة وفخر وامتنان

وأضافت «زكي»، خلال لقائها عبر zoom، اليوم الإثنين، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أنها تحمل مزيج من المشاعر تجتمع فيها السعادة والفخر والامتنان، بعد اختيار القيادة السياسية لها ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب 2021، لافتة إلى أنها ترغب أن تكون على قدر هذه الثقة وحسن الظن.

الآثار والحضارة والتراث.. رأس الأولويات

وحول تخصصها كأستاذة الحضارة وعلوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العملية بجامعة السوربون الفرنسية، ومال الذي ستطرحه وفق هذا التخصص من قضايا بالبرلمان المصري، قالت: «طبعا تخصصي سيدفعني حتميا إلى مجال الآثار والحضارة المصرية والتراث الثقافي»، مؤكدة أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي.