السياحة: لجان للتفتيش على التزام فنادق «شتي في مصر» بضوابط التشغيل

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثارعن أن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة ستقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق المشاركة بمبادرة «شتى فى مصر» التي ستنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل والأسعار الواردة بالمبادرة، وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الفنادق المخالفة لتعليمات التشغيل سيتم توقيع جزاءات عليها وسيتم استبعادها من المشاركة في المبادرة .

وأشارت المصادر إلى أن عدد الفنادق المشاركة بالمبادرة بكافة المدن السياحية المصرية بلغت حتى الآن 110 فنادق، لافتا إلى أن تلك الفنادق مصنفة ما بين 3 و4 و5 نجوم ، وأوضحت المصادر أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تنشيط السياحة الداخلية خلال فترة إجازات منتصف اليوم عن طريق طرح أسعار مخفضة للغرف الفندقية ولتذاكر الطيران، فضلا عن المساهمة في إنعاش نسب الإشغال بالفنادق.

ومن جهته، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إنه من المتوقع أن تسهم مبادرة «شتي فى مصر» في وصول نسب الإشغال بالفنادق المشاركة بالمبادرة بالأقصروأسوان إلى 50%، موضحا أن استغلال فترة إجازة نصف العام في تنشيط السياحة الداخلية فكرة جيدة ستكون لها نتائجها الايجابية على نسب الإشغالات الفندقية بكافة المدن المشاركة بالمبادرة، مطالبا باستمرار أسعار تذاكر الطيران المخفضة بالمبادرة لتكون طوال العام .

برامج للمصريين طوال العام

وأكد عثمان أن غالبية السياح الذين يزورون الأقصر وأسوان على متن الفنادق العائمة حاليا من المصريين، لافتا إلى أنه لابد من وضع برامج سعرية مناسبة تحفز المواطنين للسفر إلى المدن السياحية طوال العام بما يحقق هدفين رئيسين، الأول هو زيادة الصلة والترابط بين المواطن والوطن من خلال قيامه بزيارة كافة المدن الأثرية وتعريفه بالتاريخ المصرى القديم والحديث والمعاصر، والآخر إنعاش الحركة بكافة المدن السياحية، موضحا أن بعض الدول تعتمد في تحقيق إيرادتها السياحية على السياحة الداخلية.