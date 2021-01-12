جونسون يتعهد بمبلغ 3 مليار جنيه استرليني لتمويل المناخ وحماية الطبيعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستلتزم بما لا يقل عن 3 مليار جنيه استرليني لإيجاد حلول لتغير المناخ التي تحمي الطبيعة والتنوع البيولوجي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك فى بيان صحفى للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

وسيتم تخصيص التمويل من التزام المملكة المتحدة الحالي البالغ 11.6 مليار جنيه استرليني للتمويل الدولي للمناخ ليؤدي إلي تغيير محوري في حماية الأراضي والمحيطات الغنية بالتنوع البيولوجي، وكذلك الانتقال إلى إنتاج وإمداد غذائي مستدام، ودعم سبل عيش الشعوب الأكثر فقرا و تضررا في العالم.

وأدلى رئيس الوزراء جونسون بهذا الإعلان في قمة كوكب واحد، في 11 يناير، وهو حدث افتراضي على مستوى القادة عقدته فرنسا.

وخلال جلسة حول تمويل التنوع البيولوجي، دعا جونسون الدول الأخرى إلى رفع مستوى طموحها في التمويل وتوجيه التمويل العام والخاص لإيجاد حلول مستدامة لتغير المناخ.

كما عقد وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، ورئيس مؤتمر تغير المناخ COP26 ألوك شارما، مائدة مستديرة حول انتقال الطاقة النظيفة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وانضم وزراء من ثماني دول أفريقية وأوروبية.

خلال الجلسة، أعلن راب أن المملكة المتحدة سوف تتعهد بما يصل إلى 38 مليون جنيه استرليني لبرنامج النمو المتوافق مع المناخ، ودعم البلدان النامية لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء مع تنمية اقتصاداتها.

معا تدور هذه الإعلانات حول المصدرين الرئيسيين للانبعاثات العالمية - توليد الكهرباء واستخدام الأراضي - وتظهر ريادة المملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ قبل قمة COP26 في جلاسكو في نوفمبرالمقبل.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: لن نحقق أهدافنا بشأن تغير المناخ أو التنمية المستدامة أو منع الأوبئة إذا فشلنا في الاهتمام بالعالم الطبيعي الذي يوفر لنا الطعام الذي نأكله والمياه التي نشربها والهواء الذي نتنفسه.

وأضاف: تقود المملكة المتحدة بالفعل الطريق في هذا المجال، حيث تلتزم بحماية 30% من أراضينا ومحيطاتنا بحلول نهاية العقد وتعهدت بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه استرليني لدعم الطبيعة والتنوع البيولوجي.