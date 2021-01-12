بكري: انتخاب لجان البرلمان غدا.. وأبوالعينين أبرز مرشحي الوكيلين

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه عقب انتخاب رئيس البرلمان سيتم فتح الباب أمام اختيار الوكيلين، وحتى الآن هناك أسماء مرشحة أبرزها النواب محمد أبوالعينين، وأحمد سعدالدين، وسليمان وهدان، لافتا إلى أن الانتخاب قد تستغرق ساعتين أو أكثر، ثم تبدأ بعد ذلك انتخاب اللجان في اليوم التالي، وترفع الجلسة إلى الأحد المقبل، لبدأ جدول أعمال المجلس بعد انتهاء الجلسات الإجرائية.

عملية فرز اختيار رئيس البرلمان جرت بشفافية

وأضاف «بكري»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن عملية الفرز جرت بشفافية كاملة لمتابعة ما يحدث، وترشح 4 نواب لرئاسة مجلس النواب، كل شخص قدم فكرة عن نفسه ورؤيته للمرحلة المقبلة، ثم يبدأ اختيار الوكيلين على الفور.

لأول مرة أرى هذا الكم الكبير من الشباب والمرأة

وأوضح أنه لأول مرة يرى هذا الكم الكبير من عدد الشباب والمرأة بمجلس النواب، ويمثل ذلك مشهد حضاري، حيث تبلغ عدد النائبات 161 امرأة، وعدد الشباب 70 شابا من سن 25 عاما لـ 35 عاما، و146 نائبا شابا من سن 35 عاما لـ 45 عاما، وهو مشهد جميل ويعطي الكثير من الحيوية، متمنيا بذل المزيد من الممارسة تعبر عن هذه النخبة المهمة، التي وجدت في طريقها هذه الفترة الهامة.

ترؤس فريدة الشوباشي الجلسة الإجرائية أبلغ تقدير للمرأة

وتابع: ترؤس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة الإجرائية يمثل أبلغ تقدير للمرأة المصرية، السيدة فريدة أنا أعرفها من زمان، من أيام راديو مونت كارلو، وهي سيدة محترمة لمواقفها الوطنية في مواجهة الإرهاب وجماعات العنف السياسي. مؤكدا أن النائبة فريدة الشوباشي أدارت الجلسة بشكل يليق بالمرأة المصرية وأدائها.