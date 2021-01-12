مصر تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية: ينتهك الشرعية الدولية

دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، في استمرار لمواقفها المستمرة بإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن قرار إسرائيل يعد انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحذر من أن تلك الممارسات ستترتب عليها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت مصر قد دانت، منتصف الشهر الماضي، مصادقة لجنة وزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ووقتها، أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في تصريح صحفي، عن قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيدًا لإضفاء الشرعية على المستوطنات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها، يقلل فرص نجاح حل الدولتين، ويقوّض جهود استئناف عملية السلام.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة الإسرائيلية، صادقت على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطاينة التي تسميها إسرائيل عشوائية، لعدم حصولها على ترخيص من حكومتها، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وجاءت المصادقة تمهيدًا لطرحه على الكنيست، لمناقشته والمصادقة عليه من أجل تشريع بؤرة "عمونا" الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، والتي أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أشهر بإخلائها قبل نهاية 2020.