كبير محرري البرلمان: «الشوباشي» ليست أول امرأة ترأس الجلسة الافتتاحية

قال محمود نفادي، كبير المحررين البرلمانيين، إن ترشيح المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب كان عليه اتفاق بالإجماع من أغلب النواب وحصل على 508 أصوات من بينهم 16 صوتا من حزب مستقبل وطن والباقي من خارج الحزب.

وأضاف نفادي خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن منصب وكيل المجلس الماضي فاز به سيلمان وهدان ولكن في المجلس الحالي يتوقع أن يتم الإعادة بين أكثر الأصوات الفائزة، ولا يوجد أي تفاهمات في البرلمان الحالي لأن حزب مستقبل وطن يستحوذ على أغلبية كبيرة والذي ساهم في نجاح وهدان وكيلا في البرلمان الماضي هو مساندة القبائل العربية له في البرلمان.

وتابع: قرار يحسب للسيدة فريدة الشوباشي لترشيحها نفسها وكيل لمجلس النواب وأنا توقعي أن يفوز أي من محمد أبو العنين وأحمد سعد بمنصب وكيلا للمجلس، وأنا أتواجد في المجلس من أكثر من 30 عاما والبرلمان عام 1979 رأسته السيدة عائشة حسنين وكانت نائبة عن محافظة الفيوم لذا فإن السيدة فريدة الشوباشي ليست أول سيدة ترأس جلسة افتتاحية ولكن ثاني سيدة تقوم بذلك ومصر قفزت مراكز سيدة في قائمة البرلمان الدولي بسبب وجود عدد كبير من السيدات ومصر كانت في المركز الـ 140 لكن حاليا في المراكز العشر الأوائل في من حيث تمثيل السيدات، ووجود السيدات إضافة كبيرة للحياة السياسية، وفئات الشباب والسيدات كانت مهمشة لكن حاليا يوجد تمكين لهذه الفئات المتحمسة لتقديم الجديد في الحياة السياسية.