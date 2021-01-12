باسها وقالها هترتاحي.. زوج يتخلص من زوجته «الزنانة» بـ«حبوب الغلال»

خلافات ومعايرة مستمرة بسبب التوقف عن العمل.. هذا حال أحد المنازل في منطقة أرض اللواء بالجيزة، بعد زواج دام 15 عاما.. الزوجة شكاءة وتعاير الزوج أنه عاطل، فقد توقف عن العمل الخاص به بسبب جائحة كورونا، وبدأت تتكرر مطالبها بالطلاق، فوقع بين مطرقة الزن وسندان الظروف المادية، فقرر التخلص منها بطريقة هادئة.. حيث أحضر قرصا من حبوب الغلال بعد مشاجرة بينهما وقعت أمام أطفالهما الـ3، وأوهمها أنه مهدئ.. فتناولتها وطبع قبلة على جبينها، وماهي إلا دقائق حتى سرى مفعول السم فى جسدها، وفارقت الحياة.

معايرة وطلب طلاق

زادت حدة الخلافات بين الزوجين، بسبب توقف العمل الخاص بالزوج بسبب جائحة كورونا، تسبب ذلك في قلة الدخل وعدم قدرته على توفير متطلبات الحياة لزوجته وأطفاله الـ3، فتارة تعايره بأنه عاطل، وتارة أخرى تطلب الطلاق وتهدد بترك المنزل بغتة دون استئذان.

أعصابك تعبانة يا حبيبتي؟

لم تصل نقاشات الطرفين لحل يرأب الصدع ويقلل الفجوة بينهما وأصبحت تتسع يوما بعد يوم.. فكّر الزوج مليّا فى حيلة يستطيع بها التخلص من الزوجة التي تطالبه بالطلاق وتعايره بعدم العمل وقلة دخله.. فبعد مشادة كلامية بينهما تبادلا فيها السب، بدأ الزوج خطته، وتوّجه لها وهي جالسة في غرفة النوم، وربت على كتفيها بـ«حنية».. وسألها: أعصابك تعبانة يا حبيبتي؟ فأجابت بـ نعم، وقاطعها قائلا بصوت منخفض: أنا عارف التعب ده بسبب المشاكل، دي حبة مهدئة خديها وهتريحك شوية.

حبوب الغلال السامة

المهدئ لم يكن سوى حبوب سامة تستخدم لحفظ الغلال، تناولتها الزوجة من يد زوجها، ثم ناولها كوبا من الماء شربت نصفه، فطبع قبلة على جبينها، وقال: أنا متأكد إنك هترتاحي إن شاء الله.

لم تمر سوى دقائق حتى بدأت الزوجة تتأثر بما تناولته وتدهورت حالتها سريعا وفارقت الحياة.

تعالي يا حماتي

أغلق الزوج باب شقته جيدا، ثم اصطحب أولاده وأخبرهم أن والدتهم مُجهدة وتحتاج للراحة، وتركهم في منزل والده القريب من الشقة محل الجريمة، وفي طريق عودته للشقة أجرى اتصالا بأسرة زوجته يخبرهم أنه قتلها وتخلّص منها، ثم صعد الشقة، وجلس بجوار الجثة ساهما، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

الشرطة والنيابة

انتقلت الشرطة إلى الشقة، ودلف الضباط إلى غرفة النوم، وعثروا على جثة الزوجة بكامل ملابسها، كما تبين عدم وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وسأل الضباط الزوج واعترف بقتلها بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وأكد أنه ترك أطفاله عند والده، وأنه من أخبر أهل زوجته بارتكاب الجريمة بعد تنفيذها، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للنيابة العامة التي تباشر التحقيق، وأمرت بتشريح جثة الزوجة المجني عليها، وصرّحت بدفنها، كما باشرت التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.