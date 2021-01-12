طارق رضوان: التركيبة الحزبية لمجلس نواب 2021 تضيف حالة مختلفة

قال طارق رضوان، عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالي، تركيبته مختلفة عن جميع المجالس النيابية السابقة، فهناك 162 سيدة تمثل المرأة تحت قبة البرلمان، تم انتخابهم بنظام القائمة والنظام الفردي، إضافة إلى تعيين بعضهن، وهذا سابقة تاريخية لم تحدث من قبل أن مثلت المرأة بهذه النسبة داخل البرلمان، إضافة إلى هناك تمثيل بتلك التركيبة لشباب من قطاعات مختلفة بالمجتمع، لافتا إلى أن تركيبة هذا المجلس تختلف أيضا عن تركيبة برلمان 2015، حيث كانت الأغلبية وقتها للمستقلين، وتمثيل حزبي لما يقرب من 19 هيئة برلمانية، ولكن تمثيلهم كان بأعداد قليلة، أما اليوم فهناك تمثيل لـ12 حزبا وهناك أغلبية واضحة وصريحة لحزب مستقبل وطن بعدد حوالي 316 نائبا، وهذا ما يضيف حالة مختلفة عن البرلمان السابق.

مجلس النواب يواجه تحديات داخلية وخارجية

وأضاف «رضوان»، خلال لقائه مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «dmc»، «لأن التركيبة الآن أصبحت تركيبة حزبية، بأجندة تشريعية، تنتمي إلى حزب أو مجموعة أحزاب يتم استحداثها تحت قبة البرلمان»، كاشفا أن التحديات التي يواجهها هذا البرلمان، تتمثل في تحديات اقتصادية وخارجية وداخلية وإقليمية، وهناك دور هام جدا لمجلس النواب يلعبه خلال الفترة القادمة، سواء على المستوى الدولي أو الأقليمي أو المحلي.

الجلسة الافتتاحية غلفت بالإجراءات الوقائية

وتابع أن الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021، شهدت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، موضحا أن ذلك كان من الضروري، لأن الجلسة شهدت تواجد 592 نائبا، بغرض تأدية اليمين الدستوري للفضل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وواصل: أعتقد أنها حالة طارئة واستثنائية لما تشهده الحياة البرلمانية على مر العصور، فنحن نتحدث على مؤسسة تشريعية أنشئت منذ 160 عاما، ولأول مرة في التاريخ، يحرص مجلس النواب على تفعيل وتنفيذ تلك الإجراءات الوقائية، لحماية النواب، والوقوف على أعلى درجة من الالتزم والتنسيق واعداد لاستضافة مثل هذا اليوم.