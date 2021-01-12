الأمن يفحص 15 من المشتبه فيهم بعد وجود جثتين بصحراء الجيزة

فحصت أجهزة الأمن بالجيزة، 15 من المشتبه بهم في واقعة العثور على جثتين مدفونتين في منطقة جبلية بأطفيح جنوب محافظة الجيزة.

فريق من المباحث يعاين مسرح الجريمة

وانتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بصحبة فريق من النيابة العامة وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وتبين أن الجثتين عثر عليه في اماكن قريبة في حالة تحلل، ورجحت المعاينة أن الجثث لشخصين في العقد الرابع من عمرهما، وأنهما مقتولان منذ عدة أيام تتجاوز الـ7 أيام.

التحفظ على 7 قطع سلاح ناري

وتحفظت القوات على 7 قطع سلاح نارية عبارة عن جرينوف وآر بي جي وبندقية آلية، وكمية من المخدرات - حشيش - وأيضا تبين أن هناك مكان عبارة - عشة - على بعد عدة أمتار من مكان العثور على الجثث بداخلها أدوات لتصنيع مخدر الحشيش، وتم انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات وفحص الأسلحة التي عثر عليها في مسرح الجريمة.

وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

بداية الواقعة

جاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح، إلى البداية كانت ببلاغ من عدد من العمال في إحدى المحاجر بالعثور على أسلحة ومخدرات في منطقة جبلية، بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك أدوات لتصنيع الحشيش وأسلحة نارية ثقيلة وأيضا عثر على جثتين مدفونتين في الرمال وتبين أنهما في حالة تحلل، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.