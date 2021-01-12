الجيزة: إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان بالبدرشين وغلق الطريق 6 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة، عن إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان (المرازيق - طريق الثلاجة)، بمركز ومدينة البدرشين، وهو الأمر الذي يستلزم تنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المنفذة للأعمال، غلق كلي لطريق الثلاجة في الاتجاهين أمام المزلقان، بدءا من اليوم، ولمدة 6 أشهر.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد، والحد من حوادث السير، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريقي الثلاجة و«المريوطية - مصر أسيوط الزراعي».

وأوضح «راشد» أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال، والتي جاءت كالتالي:

- القادم من طريقي المريوطية و«مصر - أسيوط الزراعي»، باتجاه طريق الثلاجة، مرورا بمزلقان المرازيق ذهابا وإيابا، يسلك طريق (الدكمي)، الذي يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1.5 كم.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية والإرشادية، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للاتجاهات الجديدة.

كما تهيب المحافظة، بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات، والإرشادات المرورية، لتفادي التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.