أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-1-2021 في مصر

شهدت الأسعار في بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري، لتواصل حالة الاستقرار التي بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة لما أحدثته جائحة فيروس كورونا من تأثير على القوى الشرائية في السوق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العلف وارتفاع أسعار بورصة الدواجن مع بدء فصل الشتاء بسبب وسائل التدفئة.

وترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرارا اليوم في الأسواق المصرية، ليستمر بذلك الاستقرار الذي بدأ في بداية الأسبوع الجاري، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها، ووصل سعر كيلو الرومي للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 إلى 48 جنيها.

وأشار السيد، إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.