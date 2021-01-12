أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن على مدار الأسبوع الجاري، لتحقق نفس السعر في مستهل معاملات اليوم الإثنين الموافق 11 يناير الجاري، وكانت الأسعار قد شهدت تذبذب خلال الفترة الماضية لأسباب غير معلومة.

وكانت الأسعار قد وصلت لأدني مستوى لها في أغسطس الماضي، وكان السبب وقتها هو تراجع الطلب على الدواجن بسبب الفترة التي تلي عيد الأضحى، بسبب الاكتفاء باللحوم الحمراء، إلا أن الانخفاض استمر لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من مربي الدواجن وصغار التجار، بسبب اقتراب سعر البيع من التكلفة الفعلية الأمر الذي يهدد بخسائر فادحة، خاصة وأن خلال فصل الشتاء ترتفع التكلفة بسبب التدفئة والعلاج.

وترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حواره مع ـ«الوطن» أن أسعار الدواجن سجلت استقرارًا في مستهل معاملات اليوم، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيها للكيلو.

وأَضاف أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وناشد عبد العزيز الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل إلى 7600 جنيها للطن، فالأعلاف تمثل 70% من سعر الدواجن، كما لفت إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.