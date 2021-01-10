أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 10-1-2021 في مصر

خلال الفترة الماضية انخفضت أسعار بورصة الدواجن، حيث وصلت لأدنى مستوى لها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من مربي الدواجن وصغار التجار، بسبب اقتراب سعر البيع من التكلفة الفعلية الأمر الذي يهدد بخسائر فادحة، خاصة وأن خلال فصل الشتاء ترتفع التكلفة بسبب التدفئة والعلاج.

وفي مستهل معاملات الأسبوع اليوم الأحد استقرت الأسعار في الأسواق المحلية، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن» إن أسعار الدواجن سجلت استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 25 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمربي لا يقل عن 24 جنيها للكيلو.

أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

وأشار السيد إلى أن سعر كرتونة البيض وصل سعرها بالمزرعة 30 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، لافتا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيها.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وفي جولة لجريدة «الوطن»، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء، جاءت كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 25 جنيها، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 75 إلى 80 جنيها، أما الأوراك فقد سجلت 32 جنيها، والدبابيس 34 جنيها، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 24 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، 34 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيها، والبلدي حوالي 48 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 52 جنيها، والأرنب 40 جنيها للكيلو.

ووفقا لتقرير للغرفة التجارية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.