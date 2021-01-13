اعترفتا بممارسة الدعارة.. شيري هانم وابنتها زمردة أمام الاستئناف اليوم

تعقد محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم الأربعاء، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من المتهمتين شيري هانم زمردة، على الحكم الصادر بحبسهما لمدة 6 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جرائم الاعتداء على قيم المجتمع، وتسهيل الدعارة وارتكابها، حيث تقدم الدفاع الحاضر معهما باستئناف على حكم أول درجة أملا فى تخفيفه أو إلغاءه والقضاء بالبراءة.

غضب مما تنشره المتهمتان ومطالب بمحاكمتهما

رصدت «وحدة الرصد بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، وتزامنًا مع ذلك رصدت مباحث الآداب انتشار المقاطع المصورة للمتهمتين.

القبض على شيري هانم وزمردة

في يونيو العام الماضي، ألقت قوة من مباحث الآداب القبض على المتهمة شريفة وشهرتها شيري هانم، وابنتها نورا وشهرتها زمردة، بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى تولت التحقيق معهما.

تحقيقات النيابة العامة:

وبتاريخ 12 يونيو 2020، أمرت النيابة بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما إتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد «زمردة» ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها «شيري هانم» ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

الأحراز:

وخلال التحقيقات شاهدت النيابة المقاطع التي نشرتها المتهمتان واستجوبتهما، فأقرت «شيري هانم» بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع ووضع لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت ابنتها «زمردة» باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وفحصت النيابة هاتف المتهمة «زمردة»، وتبين وجود العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما أرشدت عن التحويلات البنكية التي تلقتها.

اعتراف أمام المحكمة:

أحالت النيابة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، ومثلتا أمام القاضية مروة هشام بركات، حيث اعترفت زمردة تفصيليا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليها وممارسة الدعارة، وذلك فى جلسة سرية.

حكم أول درجة:

وبجلسة 30 سبتمبر 2020، عاقبت المحكمة المتهمتين بحبس كل منهما لمدة 6 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة، وتقدمتا باستئناف على الحكم، تنظرة محكمة الجنح المُستأنفة، اليوم.