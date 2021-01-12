«شقق سوبر لوكس».. تعويضات «النوبة» في 12 محافظة بينها الإسكندرية «صور»

«شقق سوبر لوكس»، كلمات تنطبق على الوحدات السكنية التي ستتيحها الدولة كخيار لتعويض أهالي النوبة المتضررين ممن لم يتم صرف تعويضات لهم سابقاً بشأن منازلهم التي تركوها أثناء بناء السد العالي.

حل جذري للمشكلة

وحصلت «الوطن»، على صور من الوحدات المخصصة لـ«أهالي النوبة»، وذلك قبيل فتح باب تقديم رغبات التعويضات من «الأهالي»، الذين تم حصرهم بأنهم من مستحقي التعويضات ولم يسجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى لتلقى التعويضات، ليأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح المرحلة الثانية للتسجيل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالعمل على حل تلك المشكلة من جذورها.

3 غرف وصالة

وحسب بيانات أطلعت «الوطن» على نسخة منها؛ فإن الوحدات السكانية تصل مساحتها إلى 90 متر مربع، ومكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكاملة التشطيب.

ومن المقرر أن يحصل الأهالي على تلك الوحدات دون دفع مقابل مادي لاقتنائها، على أن تُسلم الجهات المختصة لهم في الدولة عقود ملكية تلك الوحدات.

1185 وحدة سكنية متاحة

وتتواجد تلك الوحدات في 12 محافظة، بإجمالي ألف و185 وحدة سكنية، بحسب تصريحات سابقة للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لتعويضات أهالي النوبة، موضحاً أن تلمك الوحدات تتواجد في كلاً من إدفو وكوم إمبو، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والإسكندرية، والقاهرة.

وأكد «فؤاد»، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء على هامش المؤتمر الصحفي الذي احتضنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قبل أيام للإعلان عن تفاصيل التعويضات، أن القواعد التنفيذية لتعويض المستحقين للمساكن من المتضررين من بناء السد العالي تشتمل أن يكون تعويض مالك المسكن بمسكن واحد داخل أو خارج محافظة أسوان، وذلك في المحافظات سابقة الذكر.

وتضم لبدائل أن يتم التعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية في التنمية، أو طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، على أن يكون التعويض 225 ألف جنيه.