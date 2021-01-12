النوة قادمة.. الإسكندرية تتأهب لاستقبال «الفيضة الكبرى» الخميس

كثفت محافظة الإسكندرية من استعداداتها لاستقبال نوة "الفيضة الكبرى"، المتوقع حلولها يوم الخميس المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث انتشرت سيارات الصرف الصحي في جميع شوارع الإسكندرية، بالإضافة إلى فرق العمال لتنظيف الشنانيش والمصبات والأنفاق، والتأكد من تنظيف جميع الشنانيش.

ورفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة من استعداداتها لاستقبال النوة، التي تتميز بأنها من أكثر النوات الممطرة بمحافظة الإسكندرية، وتم تأهيل السيارات المدمجة للعمل على سحب المياه من الشوارع ومنع تراكمها، خاصةً في البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات في النوات السابقة.

وتحدث نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وسميت النوة بهذا الاسم نظراً لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار.

وتتسبب النوة في سقوط أمطار غزيرة رعدية، يُمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد، تستمر النوة لمدة 6 أيام، تتكون الرياح وقتها جنوبية غربية، ترتفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة للتعامل مع النوة.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية ستأتي النوة ممطرة ومصحوبة برياح شديدة البرودة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث حصل في اليوم الأول إلى 4.5 متر.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن جميع عمال الصرف الصحي يتواجدون في الشارع على مدار 24 ساعة، خاصة في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحددها الشركة، والتي من المتوقع أن تشهد تراكمات المياه التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

وأوضح رئيس الشركة أن مدينة الإسكندرية لم تشهد أي غرق في المياه منذ بداية النوات، وما حدث كان عبارة عن تراكمات في بعض المناطق؛ إذ يتم التعامل الفوري والسريع معها في أثناء تساقط الأمطار.

وأشار إلى أن الشركة تتابع مع الأرصاد لحظة بلحظة كافة التوقعات وعلى أهب الاستعداد، لافتاً إلى توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة، فضلًا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.