تبدأ الخميس: 10 معلومات عن نوة الفيضة الكبرى.. ونصائح للتعامل معها

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، التي تبدأ الخميس المقبل وتستمر لعدة أيام، تشهد خلالها أحوالا جوية سيئة، من شدة الرياح، وسقوط أمطار غزيرة رعدية، وارتفاع موج البحر بشدة، ما يؤدي لتعطل الصيد وحركة الملاحة البحرية.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن» أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن نوة الفيضة الكبرى التي تحدث بالإسكندرية كل عام.

10 معلومات عن نوه الفيضة الكبرى بالإسكندرية

1- تحدث نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير.

2- سميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار.

3- تتسبب النوة في سقوط أمطار غزيرة رعدية.

4- يُمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد.

5- تستمر النوة لمدة 6 أيام.

6- تكون الرياح وقتها جنوبية غربية.

7- ترتفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة للتعامل مع النوة.

8- جميع عمال الصرف الصحي يتواجدون في الشارع على مدار 24 ساعة، خاصة في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تحددها الشركة، التي من المتوقع أن تشهد تراكمات المياه التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

9- توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة.

10- يتم الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.

نصائح للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى

ووفق نصائح الهيئة العامة للأرصاد، فإنه يجب على المواطنين اتباع الإرشادات الآتية خلال التعامل مع نوة الفيضة الكبرى:

- تجنب القيادة أو السير على طريق الجيش «كورنيش الإسكندرية»

- القيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، والتأكد من سلامة مساحات السيارات.

- متابعة النشرات الجوية نظرا التقلبات الجوية السريعة.

- الابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية، والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.

- ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

- عدم الاقتراب أو ملامسة أسلاك الكهرباء في الشوارع.

- منع مزاولة أي أنشطة بحرية.

- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.