في يومين.. 4 دول تعلن الإغلاق التام لمواجهة «تحور كورونا»

تحورْ فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات، دفع دول العالم لاتباع سياسة الإغلاق مرة أخرى بعد أشهر عديدة من تجربتها الأولى العام الماضي، حيث ترى بعض الدول أن منع التجمعات والغلق سيساهم في الحد من الإصابات التي ترتفع بصورة كبيرة على مدار الأيام الماضية.

هولندا: فرض إغلاق صارم لثلاث أسابيع

وخلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت عدة دول إعلان فرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، فرض بلاده إغلاق صارم لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد زياة معدلات الإصابة، والتخوف من السلالة الجديدة، في أن تساهم في ارتفاع مؤشر الإصابات بصورة مضاعفة.

وشمل الإغلاق المدارس والمتاجر غير الضرورية، بالإضافة إلى فرض قيود في الأماكن العامة، مثل دور السينما والمتاحف والمكتبات، بل وصل الأمر لفرض قيود على التجمعات داخل المنازل.

لبنان: غلق كُلي للبلاد يشمل المحال والأماكن العامة

كذلك أعلن لبنان، أمس، فرض غلق شامل وكُلي للبلاد، يشمل المحال التجارية والأماكن العامة، وأي مكان محتمل للتجمعات، وذلك في سبيل وقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، حيث جاءت تلك الخطوة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بصورة كبيرة، وقرار الغلق تسبب في تكدس المواطنين بالمحال استعدادا للفترة القادمة.

تونس: فرض الإغلاق العام اليوم بسبب كورونا

وفي تونس، أعن وزيرها للصحة، فوزي مهدي، اليوم، فرض الإغلاق العام في تونس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا في مؤتمر صحفي أنه تم فرض الحجر الصحي الشامل في تونس بداية من يوم الخميس المقبل، وحتى يوم الأحد، مع إعلان حظر تجوال من الساعة الرابعة مساءًا إلى السابعة صباحًا، وفقًا لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية.

ماليزيا: إعلان الطوارئ بعد تشكيل كورونا تهديدا مباشرا

أعلنت السلطات الماليزية حالة الطوارئ، اليوم، لمواجهة «كوفيد-19»، الذي قال رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، أنه يشكل تهديدا مباشرا كبيرا على الحياة الاقتصادية لمواطني هذه الدولة، ويأتي الإعلان بعد أقل من يوم واحد من إعلان حكومة محي الدين، إعادة فرض قرارات الإغلاق في العديد من المناطق، ومن بينها مدينة كوالالمبور الأكبر في البلاد، وذلك لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، كرد فعل على ارتفاع أعداد حالات الاصابة.