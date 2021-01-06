بعد تسجيل 21 ألف إصابة.. ألمانيا تشدد قيود الإغلاق لمواجهة كورونا

تشهد ألمانيا ارتفاعات قياسية لإصابات كورونا، حيث سجلت 21 ألفا و237 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي كورونا، مطالبة مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر يناير الجاري لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ورؤساء حكومات الولايات الفيدرالية على تمديد وتشديد الإجراءات المتبعة لاحتواء جائحة كورونا، وفقًا لموقع دويتشلاند الإلماني الإلكتروني، مشددة على أنها تستهدف من تشديد الإجراءات تقليل الإصابة لمدة أسبوع إلى أقل من 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة، حتى تتمكن السلطات الصحية من تتبع سلاسل العدوى.

وأشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا، قائلة «نعرف أن هناك أفقا مستقبليا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوفرة حاليا».

وسجلت ألمانيا 21 ألفا و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و808 آلاف و647 حالة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم.

كما سجلت المانيا 1019 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 36 ألفا و537 حالة، فيما تماثلت حوالي مليون و451 ألف حالة للشفاء من المرض، فيما يوجد 321 ألفا و300 حالة نشطة للفيروس في جميع أنحاء ألمانيا.

في السياق ذاته، تبحث ألمانيا وروسيا إنتاج لقاح مشترك مضاد لفيروس كورونا.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء، التعاون في مجال مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنه جرت مناقشة مسائل التعاون في مواجهة جائحة كورونا مع التركيز على آفاق الإنتاج المشترك للقاح.