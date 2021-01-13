المسلماني: الديمقراطيون يرغبون في التخلص من ترامب للأبد

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 6 يناير، وتم خلالها الهجوم على الكونجرس الأمريكي، خطيرة ووقع مثلها في عدة ولايات في هذا الوقت، مشيرا إلى أننا الآن أمام إمكانية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على عمل مسلح ضد مؤسسات الدولة، ويطالب البعض أيضا بمحاكمة من نفذوا هذا التحريض، والـ FBI تلقى حوالي 40 ألف بلاغ عن المتورطين في هذه الأعمال.

محاكمة ترامب بالتحريض على العنف

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الديمقراطيين حاولوا في 2019 محاكمة ترامب، ولكنهم فشلوا، ويتهمون ترامب حاليا بالتحريض على العنف في أحداث الكونجرس، ويريدون القضاء عليه والتخلص منه للأبد وألا يعود في الفترة المقبلة.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن الديمقراطية الأمريكية أضيرت ضررا كبيرا، ولكن الديمقراطيين لديهم خبرة خبيرة في لملمة الأمور، وسوف تظل هناك حالة من الاحتقان، مشيرا إلى أن هناك 11 مليونا إضافيين أيدوا ترامب في انتخابات 2020، مقارنة بالانتخابات السابقة، والبعض يرى بعدم محاكمة ترامب وتركه يموت سياسيا في الفترة المقبلة.

محاولات عزل ترامب

ولفت إلى أنه من وجهة نظر الديمقراطيين فإن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الفترة المتبقية مهم للغاية للتخلص منه إلى الأبد، ولا يعود بقوة خلال الفترة المقبلة، وفي حالة إدانته سيفقد الكثير من المزايا، مشيرا إلى أن هناك فارق بين محاكمته في السلطة، ومحاكمته بعد الخروج من السلطة، حيث إنه في الحالة الأولى سوف يتخلصون منه في المستقبل، ولكن إذا حوكم بعد الخروج من السلطة سوف يحاكم جنائيا، وفي هذه الحالة سيظل مربكا لهم، في المستقبل، موضحا أن ترامب رجل أعمال ويستطيع إنشاء مواقع إخبارية، وقناة فضائية، والديمقراطيون يخشون أن تكون حالة «الترامبية» موجودة في السياسة الأمريكية، والتلفزيون الأمريكي.