القصة الكاملة لمصرع عروسين في الصباحية.. الوفاة نتيجة ماس كهربائي

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت هانى مدير أمن الغريبة، التفاصيل الكاملة لمصرع عروسين فى الصباحية، بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام، بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى.

وقالت التحريات أن العروسين عثر عليهما فى الحمام متوفيين بجوار بعضهما البعض، ولم يشتبه أحد فى وفاتهما.

العروسان فى الحمام

عصر اليوم.. توجهت أسرة العروسين محمد 24 سنة، وزوجته خلود 21 سنة، إلى شقتهما لتقديم التهنئة والمباركة لهما على الزواج ثاني أيام زواجهما في يوم الصباحية، وطرق أفراد الأسرة الأبواب ولم يرد أحد منهما، ولم يجب أحد من العروسين على التليفونات، فقام أفراد الأسرتين بكسر باب الشقة، حيث عثروا على العروسين جثث بجوار بعضهما البعض داخل حمام الشقة.

المباحث فى مكان الحادث

بمجرد مشاهدة جثث الضحايا.. أخطرت الأسر رجال المباحث من وحدة مباحث مركز المحلة الكبرى، وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، والعقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى سمنود والمحلة إلى مكان الحادث، وتبين سلامة منافذ الشقة المكونة من 3 غرف وصالة وحمام، وأنه العروسين كانا يقومان بالاستحمام ولفظا أنفاسهما الأخيرة فى الحمام نتيجة حدوث ماس كهربائى فى الساخن أثناء الاستحمام.. مما أدى إلى وفاتهما فى الحال.

النيابة تناظر جثتي العروسين وتقرر عرضهما على الطب الشرعى

بينما كان فريق من المباحث فى مكان الحادث.. حضر فريق من النيابة العامة وتم مناظرة الجثث وقررت النيابة عرضها على الطب الشرع لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وفحصت الجهات المختصة هواتف العروسين وعثرت على المتعلقات الشخصية الخاص بالمتوفيين.. ولاتزال التحقيقات مستمرة.

أهالي العروسين لم يتهموا أحدا

ناقشت القوات أسر العروسين حول ملابسات الواقعة، وأكدوا فى محضر الشرطة أنهما لا يتهمان أحدا بالتسبب فى وفاة العروسين، وأنهم عقب دخولهم إلى الشقة عثروا عليهما متوفيين فى الحمام.