المواد البترولية: 330 ألف سيارة تحولت للعمل بالغاز الفترة الماضية

قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إنه سيجرى إنشاء 600 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، كمرحلة اولى، بواسطة 6 شركات عملاقة، وحاليا توجد 210 محطة، وكل الشركات تتسابق لإدخال الغاز الطبيعي وتنتشر داخل المحطات ذات الوقود، بحيث تتواجد عمليات التموين داخل محطات الوقود وتحويل السيارات للغاز، وهناك تنافس بين الشركات لإنشاء المحطات.

وأضاف المهندس حسن نصر، خلال اتصال عبر زووم ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المواطنين أصحاب السيارات القديمة التي تستهلك بكثرة بنزين 80، وعمر محركاتها تخطى 20 عاما، سيستفيدون من مبادرة إحلال السيارات للغاز الطبيعي، وستوفر له كثيرا للاستهلاك، متابعا: «اللي بياخده في الـ10 كيلو استهلاك بياخده متر مكعب غاز طبيعي، وبالنسبة للبنزين 80 بياخد الـ10 كيلو في حوالي لتر بنزين بـ6 جنيه وربع، وكدة هيوفر رقم كبير، حوالي 3 جنيه».

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الغاز سيوفر للمستهلكين في الوقت كما يعد صديقا للبيئة، وهناك 330 ألف سيارة تحولت فعلا لغاز طبيعي الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة تقدم دعما كبيرا في ملف الأقساط في عملية إحلال السيارات القديمة بأخرى صديقة للبيئة، مشيدا بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي دفع بالإسراع في هذه المبادرة.