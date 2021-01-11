بشرى لأصحاب «المستعمل».. «تجار السيارات»: «التخريد» يرفع سعره 6 آلاف

في بشرى لأصحاب السيارات المستعملة، قال تجار السيارات المستعملة، إن هناك طلبا كبيرا على السيارات المستعملة ما قبل عام 2000، ما أدى إلى رفع أسعارها من 3 إلى 6 آلاف جنيها للسيارة المستعملة، بالمقارنة بما قبل قرار التخريد، أما السيارات فوق عام 2000 فهي تعانى الركود.

بحسب خبراء سيارات، أكدوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسواق السيارات المستعملة تعاني الركود منذ عامين، إلا أن الطلب على السيارات القديمة إرتفع خلال الفترة الماضية.

وأرجع خالد الأمير صاحب معرض سيارات مستعملة، ذلك إلى تيسيرات البنوك، وحصول المتعاملين على الدعم الخاص بتخريد السيارات، وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار تلك السيارات، من 3 إلى 6 آلاف جنيه للسيارة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا، أثرت في قطاع السيارات عموماً، ومنه المستعمل، مؤكدا أن قلة الطلب على السيارات ما فوق عام 2000، إلى تيسيرات البنوك في شراء الزيرو.

وفى السياق ذاته، قال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تخريد السيارات وتحويل السيارات إلى الغاز، أنعش قطع غيار السيارات، لافتا إلى تراجع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 3 إلى 5%، نتيجة لتراجع أسعار الدولار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار قطع الغيار مرتبطة بالدولار صعودا وهبوطا، لأن العملة الأجنبية تؤثر على تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية.

واشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تراجع فى المبيعات، حيث اضطر التجار إلى خفض هامش الأرباح لتحريك المبيعات، وأن الغش التجاري في قطع غيار السيارات، تراجع بسبب تراجع الأسعار.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات بالغرف التجارية، إن السيارات الزيرو تكبد خسائر كبيرة، نتيجة تراجع الإنتاج العالمي والمبيعات، وإنتعاش ظاهرة الأوفر برايس، وارتفاع الأسعار لقلة المعروض.

وأضاف أبو المجد، أن تخريد السيارات ساهم في زيادة قدرة السوق المصري على استعادة عافيته، وزيادة حجم المبيعات بشكل عام، سواء الميكروباص أو النقل أو سيارات الركاب وذلك بنسبة 20 إلى 30%.