تفاصيل وشروط مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة: مرسيدس وفورد

تُقام غدا الأربعاء جلسة المزاد العلني لبيع 56 «لوط» سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة الميناء الجاف بـ6 أكتوبر، ومقبرة 15 مايو، وذلك في نادي المصري القاهري، وفقًا لبيان الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

ويستعرض «الوطن» استمرارا لخدماته المتنوعة على مدار الساعة، تفاصيل مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة.

أنواع السيارات المعروضة في المزاد

والسيارات التي سيتم بيعها خلال جلسة المزاد من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وواردة من الخارج بماركات وطرازات وموديلات متنوعة، ومنها، «مرسيدس- دودج- لاند كروز- كرايسلر- جيب شيروكي- فولفو- هونداي- همر- ألف روميو- شيفروليه- فورد- نيسان -فولكس- لاند روفر- تويوتا- BMW- أتوبيس نيسان 28 راكبا».

خطوات التقدم لمزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة

ووفق مصلحة الجمارك يتم تقديم المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين بشرط أن تكون سارية

- تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

- شراء كراسة الشروط.

- سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يُرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حال عدم ترسية أي «لوط» من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد قيمة التأمين.

- كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو «اللوط» على المشترك.

- ويُسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

- وفي حال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حقا للجهة الإدارية.

- سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

- ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

- وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

- وفي حال عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويُباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

وشددت مصلحة الجمارك على عدم رد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تُدفع كتأمين لدخول المزاد في حال عدم الشراء.