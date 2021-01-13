ملحن أغنية افتتاح مونديال اليد: مسؤولية كبيرة وهدفنا إسعاد الجماهير

ينتظر عشاق كرة اليد، انطلاق أولى مباريات كأس العالم 2021، المقام في مصر، اليوم الأربعاء، على أرض الكنانة، في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير المقبل، وسط تنظيم كبير وإجراءات مشددة من المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبالأمس نشر الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة «ارفع ايدك»، عبر موقع «يوتيوب»، والتي سوف يقوم بغنائها بحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، ويشاركه في الغناء مروان موسى وهدى الشربيني، ومن إخراج أشرف حمدي.

ألحان «ارفع إيدك» جاءت عن طريق الملحن إيهاب عبدالواحد، الذي قال إنه عمل بجد حتى تخرج الأغنية بأفضل لحن ممكن، وساعده على ذلك الكلمات المميزة من المؤلفة مي القيعي، وأبرزه توزيع علي فتح الله.

عبدالواحد: سعدت بعملي في الأغنية وأتمنى التوفيق للفراعنة

وأضاف «عبدالواحد» لـ«الوطن»، أن تلحين أغنية بقيمة افتتاح كأس العالم لليد مسؤولية كبيرة، سعى خلالها لتقديم ما يسعد الجمهور عند سماعها، ويبث الروح الإيجابية وسط أنباء كورونا غير السارة التي انتشرت مؤخرًا.

وأشار ملحن أغنية المونديال، إلى أن سر نجاح أي عمل له هو ثقته بالله واعتماده عليه، ثم اجتهاده لإخراج أفضل ما لديه، وهو ما عكف عليه خلال تلحينه أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لتامر حسني.

وتابع أنه يحب العمل مع تامر حسني ودائما ما يحقق نجاحا مميزًا معه، لافتًا إلى أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وحصد البطولة على أرض البلد لإسعاد المصريين.

وتعد أغنية «ارفع ايدك»، هي أغنية الافتتاح الرسمية، والتي من المقرر غنائها من قبل تامر حسني ومروان موسى وهدى الشربيني، ومن إخراج أشرف حمدي، وهي من تأليف مي عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع علي فتح الله.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، منافسة قوية بين 32 دولة لأول مرة في التاريخ، وهو ما يثير قلق الجماهير حول حظوظ صعود منتخب مصر من مجموعته التي تضم مصر وتشيلي ومقدونيا والسويد.